Дело о гибели 11 человек от взрыва газового баллона в Махачкале направлено в суд

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хозяйки банкетного зала "Лайли" в Махачкале, где в августе 2016 года в результате взрыва газового баллона погибли 11 посетителей и пострадали еще 17 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем и собственницей банкетного зала "Лайли", расположенного в Махачкале, в нарушение требований пожарной безопасности допустила возможность установления в подвальном помещении газового баллона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении хозяйки банкетного зала было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2016 года в банкетном зале "Лайли" в Махачкале взорвался газовый баллон 1975 года выпуска. От полученных травм и ожогов 11 человек погибли и еще 17 пострадали.