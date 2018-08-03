Самолет авиакомпании Nord Star вернулся в Красноярск из-за сработавшей сигнализации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет АТR-42 авиакомпании Nord Star был вынужден вернуться в аэропорт Красноярска после того, как на борту сработала сигнализация, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании в пятницу.

"Самолет из краевого центра вылетел в красноярский поселок Байкит в 14:30 (10:30 по московскому времени). Через 45 минут на борту сработала сигнализация, экипаж принял решение вернуться в аэропорт Красноярска", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета находился 21 пассажир, никто не пострадал, уточнил представитель Nord Star.

После успешной посадки в Красноярске пассажиры вернулись в терминал, а затем вылетели в Байкит на аналогичном воздушном судне.

Причины происшествия выясняет техническая служба аэропорта.

Информацию об отказе одного из двигателей во время полета, которая появилась в красноярских СМИ со ссылкой на пассажиров рейса, в авиакомпании не подтвердили.