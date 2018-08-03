Минюст разработает механизм запрета деятельности в РФ финансируемых США НКО

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минюст России разрабатывает механизм запрета на территории РФ деятельности некоммерческих организаций (НКО), финансируемых Соединенными Штатами Америки.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале работы над поправками в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

В документе отмечается, что обоснованием необходимости подготовки законопроекта является отсутствие механизма приостановки деятельности НКО, которые участвуют в политической деятельности в России и безвозмездно получают денежные средства и имущество от граждан (организаций) США или реализуют на территории РФ проекты, программы, либо осуществляют иную деятельность, которые представляют угрозу интересам РФ.

В свою очередь сайт министерства сообщает, что поправки устанавливают порядок ведения перечня НКО, деятельность которых приостановлена.

"Наряду с этим предлагается закрепить в Федеральном законе механизм уведомления некоммерческих организаций о приостановлении или возобновлении их деятельности и обнародования сведений об этом, а также способы получения Минюстом России информации о наличии оснований для приостановления их деятельности", - говорится в пресс-релизе.