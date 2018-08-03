В Калуге взорвали вход в здание Пенсионного фонда

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Взрыв у главного входа в здание отделения Пенсионного фонда по Калужской области произошел в ночь на пятницу в Калуге, сообщают очевидцы ЧП в соцсетях.

В результате взрыва у входа повреждена дверь фонда, в которой разбито стекло. Разбита облицовка у входа, в полу образовалось углубление. Очевидцы полагают, что взрывали устройство фабричного изготовления.

Блогеры утверждают, что люди в результате ЧП не пострадали.

"Несмотря на инцидент, который произошел 3 августа 2018 года, работа учреждения и прием граждан осуществляются в штатном режиме. Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания", - сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Полиция ЧП не комментирует.