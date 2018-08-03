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Свердловчанин получил 20 лет колонии за убийство супругов из-за антикварных монет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в пятницу вынес приговор жителю Асбеста, убившему двух человек, чтобы украсть монеты 19 века, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд приговорил 29-летнего мужчину к 20 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 27 апреля 2017 года злоумышленник проник в один из жилых домов в поселке Изумруд, чтобы похитить у его хозяев антикварные монеты. Он зарубил топором супругов, обыскал дом, нашел две 25-копеечные монеты 1896 года выпуска и забрал их. Чтобы скрыть следы преступления мужчина облил стены и пол легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их. Дом сгорел полностью.

Фигурант признан виновным по пунктам "а,з" части 2 статьи 105 (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшим), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и по неосторожности иные тяжкие последствия).

Как сообщалось, преступник был задержан в августе прошлого года. После убийства и поджога он уехал в другой регион, поэтому был объявлен в федеральный розыск.

Мужчина пояснял, что хотел завладеть небольшой коллекцией серебряных монет, которые были у его знакомых. Для этого он убил их и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. За монеты он выручил 7 тысяч рублей в ломбарде.

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Теги: Свердловская область
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