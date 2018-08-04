Охранник торгового центра в Туле ранил ножом двух сослуживцев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Туле два человека получили ранения в результате конфликта в торговом комплексе, подозреваемый задержан, сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник.

"Конфликт произошел в комнате отдыха для охраны торгового комплекса. Молодой человек повздорил со своими сослуживцами и ножом стал наносить им удары. Находившиеся неподалеку сотрудники полиции задержали мужчину. Он доставлен в районный отдел полиции. Двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

В Управлении МВД региона агентству подтвердили факт происшествия в торговом центре в Пролетарском районе Тулы.

"Задержанный отправлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта уточняются", - сказал представитель МВД.