На телевидении увеличится максимально допустимое количество рекламы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона

"О рекламе", увеличивающий лимит показа рекламы на телевидении и разрешающий ее показ в детских телепередачах.

Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 25 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Законом предусматривается увеличение лимита на показ рекламы на телевидении с 15% времени вещания до 20%, при этом устанавливается лимит в 15% времени вещания в течение суток.

В детских телепередачах не допускается распространение рекламы отдельных видов товаров. Ограничение не распространяется на спонсорскую рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.