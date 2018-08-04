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Магаданские спасатели вертолетом доставили в больницу туриста из Москвы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Магаданские спасатели вертолетом доставили в больницу пострадавшего на сплаве по реке Омулевка туриста из Москвы, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Вертолет Сусуманского ГОКа (горно-обогатительного комбината - ИФ) "Еврокоптер" с фельдшером МЧС на борту вылетел в район реки Омулевки для эвакуации пострадавшего туриста. Мужчина с травмой ребра доставлен в районную больницу Сусумана, где ему оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Для оказания помощи привлечено 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и три единицы техники.

Как сообщалось, помощь потребовалась одному из четырех туристов из Москвы, совершающих сплав по реке Омулевка на территории Сусуманского района. Туристы 23 июля позвонили в Службу спасения и сообщили, что одному из них стало плохо и требуется медицинская помощь. Однако вертолет из-за сложных метеоусловий несколько дней не мог вылететь на место.

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Теги: Магаданская область
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