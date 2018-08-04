17 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае разбился вертолет, перевозивший пассажиров, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Вертолет Ми-8 (авиакомпании) "ЮТэйр" выполнял рейс в районе населенного пункта Игарка и потерпел крушение сразу после вылета. На борту находилось 15 пассажиров и два пилота. Предварительно все погибли", - сказал источник.
Как сообщил источник "Интерфакса", вертолет перевозил нефтяников. Предположительно, он задел лопастями груз другого вертолета.