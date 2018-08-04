4 августа 06:51

17 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае

В аварии участвовали два вертолета: пассажирский и грузовой Подробнее

3 августа 16:50

СКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отца

На записи видно, как ведет себя одна из девушек, выйдя из квартиры Подробнее

3 августа 15:04

Задержанный на Чукотке американец заблудился и не попал в Китай из-за плохой погоды

Кроме того, у него не было средств навигации Подробнее

3 августа 14:05

ФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колониях