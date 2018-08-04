Разбившийся в Красноярском крае вертолет перевозил нефтяников

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перевозил рабочих нефтяного месторождения, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих. Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета", - сказал источник.

Он уточнил, что метеоусловия в районе катастрофы были хорошими.

"Была небольшая облачность, высота облаком 2 км, видимость достаточная, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла", - сказал источник.