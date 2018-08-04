Житель Ростова-на-Дону задержан за хищение 27 млн рублей с банковских карт

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в краже денежных средств с банковских карт граждан, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела "К" ГУ МВД России по Ростовской области задержали подозреваемого в краже денежных средств граждан с банковских карт. Мужчина имеет высшее техническое образование, ранее работал частным IT-специалистом. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сказала И.Волк.

Она отметила, что житель Ростова-на-Дону, используя незаконно приобретенную базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним, а также специальное программное обеспечение, изготавливал дубликаты сим-карт мобильных номеров, подключенных к банковским картам.

С их помощью злоумышленник списывал денежные средства со счетов граждан и, проводя их через цепочку транзакций, обналичивал с помощью электронного кошелька. Он подозревается в хищении 27 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ ("Кража"), суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.