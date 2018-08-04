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Путин подписал закон о правилах сноса "самостроя"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила сноса "самостроя" и защиты прав добросовестных собственников таких строений. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля этого года.

Подписанный закон уточняет понятие "самовольная постройка", определяется, что постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.

"Если собственник объекта не знал и не мог знать о действии установленных ограничений по использованию земельного участка (например, о нарушении расстояний до трубопроводов), действовал добросовестно, осуществляя строительство, получил необходимые разрешения, при этом в публичном доступе (в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)) сведений о зоне нет - тогда объект не будет являться "самовольной постройкой", таким образом, защищаются добросовестные приобретатели", - пояснил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также в отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями: либо на основании решения органа местного самоуправления (МСУ), если объект находится в охранной зоне или нет разрешения на строительство, нет правоустанавливающих документов; либо на основании решения суда - в любых случаях.

Согласно действовавшим до сих пор нормам, такая постройка должна быть снесена в срок от трех месяцев до одного года. "После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями - на это отводится срок от шести месяцев до трех лет, в результате, на такую постройку может быть оформлено право собственности", - сказал П.Крашенинников.

Определяется, что суд или орган МСУ сможет принять два вида решений по самострою: решение о сносе принимается, если постройку невозможно привести в соответствие с установленными требованиями и если пристройку можно исправить (решение о сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями). В последнем случае выбор остается за владельцем земельного участка - он либо сносит объект, либо приводит его в соответствие, пояснил П.Крашенинников.

Также закон сужает полномочия органов местного самоуправления (МСУ) и повышает гарантии судебной защиты граждан, отметил парламентарий.

Определяется, что самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления, в случаях, если право собственности на постройку зарегистрировано в ЕГРН, если постройка является жилым домом, в том числе многоквартирным, садовым домом, и если постройка создана до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года (14.05.1998), Земельного кодекса (30.10.2001) и отсутствуют необходимые документы на объект или на землю.

Ограничены также случаи, в которых может применяться административный снос строения, в дополнение к существующим запретам для органов МСУ вводится запрет на административный снос на частных землях, единственное исключение - если сохранение самовольного строения, возведенного на частной земле, создает угрозу жизни и здоровью граждан, пояснил П.Крашенинников.

Также вводится механизм принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок, в качестве меры противодействия недобросовестным застройщикам.

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