Пять человек погибли в столкновении трех автомобилей в Псковской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в столкновении трех автомобилей в субботу в Порховском районе Псковской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации, водитель машины Toyota RAV4 в районе деревни Павы выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai. После этого в них врезался автомобиль Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП Toyota RAV4 загорелась.

В ДТП погибли пять человек. Четверо из них (двое мужчин и две женщины) находились в автомобиле Toyota RAV4, один - в Suzuki.

Двое детей, находившиеся в автомобилях, госпитализированы для обследования. Пострадавшая в ДТП женщина также доставлена в больницу, в настоящее время ее оперируют.

Все три автомобиля, столкнувшиеся в Порховском районе, имеют регистрационные номера Санкт-Петербурга.