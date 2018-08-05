Два брата и сестра утонули в реке под Смоленском

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Трое детей утонули в реке Западная Двина в Смоленской области, сообщил "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС по области.

По словам собеседника агентства, происшествие произошло сегодня в городе Велиж.

"Два брата 2007 и 2008 годов рождения, а также их сестра 2006 года рождения утонули сегодня около 20:00. Предположительно, дети купались на необорудованном для купания месте", - сказал он. Представитель ведомства отметил, что в настоящее время тела погибших детей подняты и переданы сотрудникам полиции.

СУ СК по Смоленской области возбудил уголовное дело по факту гибели детей. Их личности установлены, все проживали в одной семье в городе Велиж. Дело будут рассматривать по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".