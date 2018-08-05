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В Грузии провелут акцию против легализации употребления марихуаны

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - С благословения митрополита Батумского и Лазского Дмитрия в понедельник перед зданием Конституционного суда Грузии пройдет акция против решения, принятого этой высшей судебной инстанцией, о легализации в стране употребления марихуаны.

"30 июля Конституционный суд принял антигосударственное решение и открыл нашим детям дорогу в ад. Это решение вдвойне губительно для грузинской нации, так как находящиеся под воздействием наркотиков и наркозависимые люди не смогут управлять страной, быть педагогами, врачами и так далее", - говорится в информации, распространенной в воскресенье епархией в "Фейсбуке".

В сообщении отмечается, что, кроме того, "обкуренные" люди не смогут быть отцами и матерями, что обусловливает деградацию и уничтожение нации.

"Мы не смогли предотвратить потребление нашими детьми конопли, когда закон был строгим, а сегодня мы тем более будем бессильны, чтобы наши дети избежали этого яда! Поэтому мы должны быть едины, чтобы суметь спасти наше будущее", - подчеркивается в заявлении епархии.

Ранее в воскресенье Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II назвал "большой ошибкой" решение, принятое Конституционным судом, которое фактически легализует потребление в стране марихуаны.

"Мы живем в трудное время, когда человеку трудно определить, где добро и где зло, где белое и где черное", - заявил Илия II во время проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, говоря об отмене административных санкций за использование марихуаны.

По словам патриарха, это "большая ошибка". "Мы должны помнить, что наркотики не останавливаются на одном уровне. Со временем человеческая природа требует более тяжелых наркотиков и не может сдерживаться. Мы должны помнить, что разрешение на потребление наркотиков это вражда к нашей нации", - сказал Илия II.

При этом глава Грузинской церкви призвал всех, прежде всего власти, интеллигенцию, молодежь позаботиться о Родине и ее будущем.

30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".

Решение Конституционного суда, практически легализующее потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию как во властных структурах, так и среди населения страны.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.

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Теги: Грузия, марихуана

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