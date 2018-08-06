Бандероль с зарядами для подствольного гранатомета задержали в аэропорту Петербурга

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В петербургском аэропорту "Пулково" при погрузке на парижский рейс во второй раз за две недели перехватили посылку со взрывчатыми веществами, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в службах аэропорта.

"Во время досмотра на рентгеновском оборудовании авиапочты перед погрузкой на рейс Санкт-Петербург ("Пулково") - Париж накануне вечером сотрудники безопасности заподозрили взрывчатку в одной из бандеролей. Погрузка была остановлена, а на место вызваны взрывотехники", - сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что внутри посылки - несколько гранат для подствольного гранатомета, отметил он.

"Опасная посылка изъята из почтового оборота и передана компетентным органам. Ее отправителем значится житель Калининграда", - добавил источник.

Ранее, 19 июля, при проверке почты перед погрузкой на парижский рейс в "Пулково" обнаружили посылку с минными взрывателями.

Житель Санкт-Петербурга пытался отправить их авиапочтой в США через Францию. Опасную находку тогда изъяли из погрузки и передали сотрудникам правоохранительных органов.