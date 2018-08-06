Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции, ввезенной в Россию из стран, подпавших под продэмбарго.

Как сообщает служба, большая часть уничтоженной продукции приходится на продукцию растениеводства - 24,9 тыс. тонн. Это в основном польские яблоки. Кроме того, уничтожена значительная часть турецких томатов, на которые некоторое время существовал запрет.

В утиль также было отправлено 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции - в основном молочной.

Россельхознадзор продолжает работу по пресечению попыток ввоза в страну санкционной продукции, за последний год было выявлено свыше 350 тонн контрабандных продовольственных товаров животного происхождения, 7,5 тыс. тонн - растительного происхождения.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июне 2018 года - до конца 2019 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.