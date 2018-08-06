Житель Петербурга стрелял из самодельного автомата во дворе жилого дома

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Протокол о мелком хулиганстве и уголовное дело о незаконном хранении оружия получил мужчина в Петербурге, стрелявший из самодельного автомата во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник.

"4 августа 2018 года в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по Камышовой улице местный житель стреляет из автоматического оружия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 26-летнего ранее неоднократно судимого гражданина. У него был обнаружен и изъят предмет, похожий на автомат", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент обошелся без пострадавших.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Как установила экспертиза, изъятое у мужчины оружие является самодельным автоматом, поэтому рецидивист также стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, добавляет МВД.