"Интернет-экстремистка" из Барнаула Мария Мотузная не признала своей вины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Студентка из Барнаула (Алтайский край) Мария Мотузная отказалась от признательных показаний, данных ею по экстремистскому делу, возбужденному из-за сохраненных мемов в социальной сети. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала заседаний Индустриального районного суда, где началось рассмотрение дела в понедельник.

"Я отказываюсь от данной ранее явки с повинной, так как мне не был предоставлен адвокат. Настаиваю на изменении рассмотрения дела с особого порядка на общий. Вину не признаю", - сказала Мотузная.

Судья Сергей Трушкин удовлетворил ходатайство Мотузной и дело было переведено в обычный порядок рассмотрения.

После заседания суда Мотузная сообщила агентству "Интерфакс", что ранее дала признательные показания в связи с тем, что была напугана и у нее не было адвокатов.

"Мне обещали, что если я признаюсь, получу исправительные работы. Кроме того, адвокат не присутствовал при этом процессе, впоследствии мне объяснили, что это нарушение. Вину я не признаю, но не надеюсь на оправдательный приговор", - сказала Мотузная.

В судебном заседании объявлен перерыв до 15 августа.

23-летняя студентка Института культуры Барнаула М.Мотузная обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Позднее стало известно также о возбуждении аналогичного уголовного дела в отношении жителя Барнаула Даниила Маркина, который также разместил в соцсети картинки, признанные по результатам экспертизы экстремистскими.

Он обвиняется по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

Маркин, также пришедший на заседание суда по делу Мотузной, заявил в понедельник "Интерфаксу", что на своей странице в социальной сети он разместил изображение персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу, над головой которого изображен нимб. Кроме того, на его странице было еще несколько десятков мемов на религиозную тематику.

Дело было возбуждено в 2017 году, однако известно о нем стало на минувших выходных после того, как Маркин сам сообщил о нем в соцсетях.