Власти Крыма попросили Медведева заменить на электробусы идущие в Ялту троллейбусы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает заменить троллейбусы, курсирующие на трассе Симферополь - Ялта, на автобусы на электрической тяге; на эти цели необходимо 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Аксенова в понедельник.

"В Волгограде выпускают современные автобусы на электрической тяге, которые работают от аккумулятора с ночной подзарядкой. Обратился к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву - ИФ) поддержать нас, (...) заменить троллейбусы на трассе Симферополь - Ялта и поставить электробусы, которые уже прошли обкатку на территории республики в тестовом режиме и хорошо показали себя", - приводятся в пресс-релизе слова Аксенова.

Глава Крыма отметил, что замена троллейбусов на электробусы позволит избежать затрат на ремонт контактной сети. "А это более 5 млрд рублей", - уточнил Аксенов.

"С другой стороны, 100 новых электробусов будут стоить порядка 1,8 млрд рублей", - сказал руководитель крымского правительства.

Система междугородного троллейбуса, связывающая Симферополь с курортами южного берега Крыма, включает самый длинный в мире междугородный троллейбусный маршрут (84 км). Система эксплуатируется государственным унитарным предприятием "Крымтроллейбус".