Каждый третий россиянин согласился платить за фильмы и сериалы в хорошем качестве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Более трети россиян готовы платить за лицензированные фильмы и сериалы, а допустимая цена за месячную подписку на видео-сервисы составляет от 300 и 500 рублей, гласят данные телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного 31 июля среди 1000 человек.

"При выборе между платным просмотром фильма в хорошем качестве и бесплатном просмотре в плохом качестве, треть (34%) россиян предпочтут первый вариант", - говорится в сообщении центра.

При этом, четверть опрошенных признались, что лучше посмотрят фильмы и сериалы в плохом качестве, но бесплатно, так ответила треть (34%) молодых людей в возрасте от 18 до 24 года.

"Более четверти опрошенных (28%) готовы заплатить за месячную подписку, обеспечивающую доступ к сайтам с лицензионными фильмами и сериалами, от 300 (10%) до 500 (15%) рублей, 350 рублей - 1%, 400 рублей - 2%. Еще 8% назвали допустимой за подписку сумму в размере 200 рублей, 7% - 100 рублей", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, почти половина опрошенных (47%) считают, что после того, как фильмы и музыка оказались в интернете, авторы не вправе запрещать людям ими обмениваться.

"Большинство (71%) связывают это с тем, что в нашей стране не настолько высок уровень жизни и доходов населения, чтобы лишить людей возможности бесплатно просматривать и скачивать видео и аудиоконтент. Среди 25-34-летних эта доля также выше (80%). Поэтому при борьбе с "пиратством" в интернете россияне в большей степени считают (62%), что нужно обеспечить низкие цены для просмотра или скачивания лицензионных копий фильмов и сериалов, нежели ужесточить законодательство в отношении создателей и распространителей нелицензионных копий (25%)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно приведенной ВЦИОМ статистике, за пять лет выросло число людей (с 35 до 39%), которые считают, что авторы должны быть надежно защищены законом от нелегального распространения их произведений.