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В России увековечат 20 мест казни жертв Холокоста

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сразу 20 мест массовых казней и захоронений евреев, возникших в годы войны, будет увековечены на территории России в этом году в рамках нового этапа программы "Вернуть достоинство".

Памятники жертвам Холокоста появятся в городах и поселках Брянской, Волгоградской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Ставропольского края и республики Калмыкия. Гранитные обелиски планируется открыть до конца октября этого года, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Российского еврейского конгресса Михаил Савин.

Так, 7 августа состоится торжественное открытие памятника жертвам Холокоста в городе Благодарном Ставропольского края, где во время оккупации нацистами были расстреляны 187 человек, в том числе 169 евреев. Впервые в церемонии в рамках программы "Вернуть достоинство" примет участие посол Израиля в России Гарри Корен.

Очередной этап программы "Вернуть достоинство" начался в июне с открытия плит с именами казненных узников Смоленского гетто и монумента на месте расстрела семьи Баум в городе Плавск Тульской области. При этом если в Плавске были увековечены десять человек - пятеро взрослых и пятеро детей, то в братской могиле поселка Вязовеньки Смоленской области покоятся останки трех тысяч бывших узников гетто (из них участникам программы "Вернуть достоинство" удалось восстановить 1413 имен). Обе церемонии открыл президент Российского еврейского конгресса и основатель программы "Вернуть достоинство" Юрий Каннер.

Программа по увековечиванию памяти погибших в Холокосте, которую реализуют Российский еврейский конгресс и центр "Холокост" при поддержке фонда евангельских христиан "Эвен Эзер" и других, это пример многолетнего успешного партнерства общественных и религиозных организаций, региональных властей, меценатов, местных историков и краеведов. С момента создания программы в 2009 году открыто уже более 70 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны.

Всего же в России более 500 таких мест, большинство из которых никак не отмечены. Задача программы "Вернуть достоинство" - установить памятники на каждом из них.

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