В Ярославле открыли производство модулей перспективных космических аппаратов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - АО "РТИ", АО "Информационные и спутниковые системы" и "Роскосмос" открыли технологическое производство по сборке модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов на базе Ярославского радиозавода, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на открытии.

Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков в ходе церемонии заявил, что на базе радиозавода планируется создать центр космических технологий.

"Принимая решение по реконструкции радиозавода, мы учитывали близость к Москве и высокую квалификацию кадров. Мы ждали, что "Роскосмос" обратит внимание на частный бизнес. Мы хотим создать центр космических технологий Ярославской области, мощный КБ и развить все компетенции, которые будут нам доверены "Роскосмосом", - заявил Евтушенков.

"На Ярославском радиозаводе создана полная цепочка сборки. Мы завершаем ее открытием цеха сборки модулей. Сам цех сборки модулей полезной нагрузки - уникальное изобретение", - отметил гендиректор РТИ Максим Кузюк.

В свою очередь, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что предприятие запустило производство, не имеющее аналогов в России.

"Мы запускаем не имеющее аналогов производство. Начинается серийное производство модулей, которые станут сердцем космических спутников", - заявил глава региона.

На ПАО "Ярославский радиозавод" будет создано единое сквозное производство бортовой космической аппаратуры от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов.

Новая производственная база предприятия включает в себя монтажно-испытательный комплекс площадью свыше 2 тыс. кв. м. При реализации проекта "Ярославский радиозавод" изменил инфраструктуру предприятия, провел научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с привлечением 155 млн рублей из федерального бюджета. Собственные инвестиции предприятия составили 1,47 млрд рублей.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", 38,79% уставного капитала Ярославского радиозавода принадлежит концерну "РТИ Системы", 19,33% - Совкомбанку, 9,34% - концерну "Созвездие", 9,09% - Росимуществу, 6,6% - ООО "Система телеком активы".

Предприятие основано в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода, является ведущим производителем профессиональных средств радиосвязи.