В Якутии будет создан национальный парк "Ленские столбы"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В республике Саха (Якутия) будет создан новый национальный парк "Ленские столбы" с уникальным природным фондом, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление правительства о создании национального парка "Ленские столбы" в Республике Саха (Якутия). Это будет огромная территория площадью более миллиона двухсот тысяч гектар с уникальным природным фондом. Знаменитые "Ленские столбы" были включены в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году",- сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

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На территории будущего национального парка, отметил премьер-министр, есть растения, которые нигде в мире больше не встречаются.

Медведев напомнил, что 2017 год был годом экологии в России и был разработан комплекс мер, в том числе, было принято решение создать более 11 новых национальных парков по всей стране.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в свою очередь рассказал, что на территории создаваемого национального парка обитает 38 видов крупных млекопитающих, гнездится более 100 видов птиц, в том числе, несколько видов занесено в Красную книгу. "Данный природный комплекс входит в мировой список геологических объектов, подлежащих охране", - сказал Гордеев, заметив, что уникальной экосистеме на территории "Ленских столбов" порядка 500 млн лет.