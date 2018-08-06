Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Уватском районе Тюменской области в понедельник. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На борту вертолета было два человека. Никто не пострадал", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его данным, вертолет летел из Салыма в Уват.

Как сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел около 16:05 часов (14:05 по Москве) вблизи села Уват.

По данному факту проводится доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, в том числе цель полета.