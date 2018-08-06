Авиакомпании РФ выступили против изменений проверки здоровья членов экипажа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 российских авиакомпаний) выступила против изменений системы проверки здоровья членов экипажа, предложенных Минтрансом РФ.

Минтранс готовит законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части медицинского обеспечения полетов гражданских воздушных судов". В АЭВТ полагают, что он "существенно усложняет существующую и успешно функционирующую систему проверки соответствия состояния здоровья членов экипажей", говорится в письме главы ассоциации Владимира Тасуна к статс-секретарю - замминистра транспорта Сергею Аристову.

"Законопроектом устанавливается сложная система регулирования рассматриваемых правоотношений, в частности, предусмотрены многочисленные бланкетные нормы, приводящие к принятию подзаконных актов. Наряду с этим, законопроект содержит нормы, детально регламентирующие правила и процедуры проведения врачебно-летной экспертизы и иных видов медицинских осмотров, что не может и не должно являться предметом правового регулирования Воздушного кодекса РФ, - указывает Тасун в опубликованном на сайте АЭВТ письме. - К сожалению, предложенная законопроектом концепция не устраняет существующее дублирование в регулировании порядка проведения обязательных периодических медицинских осмотров для бортпроводников".

Законопроект, отмечает АЭВТ, создает и скрытую систему лицензирования, наделяющую одного хозяйствующего субъекта правами по допуску на рынок оказания медицинских услуг в гражданской авиации других уже имеющих лицензии субъектов. Таким образом, будет создан монопольный орган по допуску медицинских организаций к проведению врачебно-летной экспертизы.

"На практике это может привести к существенному сокращению количества медицинских организаций, уполномоченных на проведение врачебно-летной экспертизы в регионах РФ, и авиакомпании будут вынуждены направлять членов экипажей для прохождения медицинских осмотров в другие регионы", - предупреждает глава ассоциации.