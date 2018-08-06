В Волгограде загорелся аграрный университет

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший в понедельник в одном из кабинетов в учебном корпусе аграрного университета в Волгограде, перекинулся на кровлю. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"Пожар, который произошел в одном из кабинетов на четвертом этаже вуза, перекинулся на крышу. По предварительным данным, площадь возгорания составила 350 квадратных метров: 50 квадратных метров - кабинет и 300 квадратных метров - крыша", - сказал Уланов.

Он уточнил, что из здания эвакуировано порядка 300 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 15:00 сработала пожарная сигнализация и поступила информация о пожаре в учебном корпусе Волгоградского государственного аграрного университета в Советском районе. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже здания. Персонал вуза был эвакуирован. Причина устанавливается.