Адвокаты подали апелляцию на приговор экс-секретаря петербургского суда Эйвазова

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Александра Эйвазова направили апелляционную жалобу на приговор Эйвазову в Судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда. Об этом сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель Команды 29.

"Как мы уже заявляли, мы будем оспаривать решение суда и добиваться оправдательного приговора для Александра Эйвазова. Его дело - откровенно политическое по многим причинам, и реальный срок лишения свободы, к которому его приговорил суд по статье, по которой таких сроков просто нет, это подтверждает. Как говорит наш подзащитный, его освобождение - это тактическая победа, и если уж мы достигли тактической победы, то грех не попытаться добиться и стратегической", - заявил Павлов.

Напомним, 21 июля Эйвазов вышел на свободу из СИЗО Лефортово. 18 июля суд признал его виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия и приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Суд учел срок, который Эйвазов провел в СИЗО, — с 22 августа 2017 года. По новому закону о перерасчете дней, проведенных в СИЗО, Эйвазов после приговора провел в заключении еще три дня.

Александр Эйвазов устроился в Октябрьский суд Санкт-Петербурга секретарем судебного заседания в октябре 2016 года. По словам самого Эйвазова, в суде он столкнулся с постоянными нарушениями закона, в том числе и со стороны судей. Уже в декабре он уволился и направил несколько десятков жалоб о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении некоторых должностных лиц суда в МВД, СК, прокуратуру и другие органы.

В августе 2017 года Эйвазов был арестован, ему предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, Эйвазов, пытаясь навредить конфликтовавшей с ним судье, специально недооформил ряд документов. Бывший секретарь заявлял, что не закончил и не подписал протокол по одному из дел, поскольку сначала находился на больничном, после чего сразу уволился из суда и посчитал, что подписать протокол задним числом, не являясь сотрудником суда, будет нарушением закона. В январе по заявлению судьи Ирины Керро, у которой работал Эйвазов, ему предъявили второе обвинение - в клевете на судью.

"Правозащитный Мемориал" признал Эйвазова политзаключенным, а Amnesty International - узником совести.