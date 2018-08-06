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Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег

Есть обновление от 20:42

По данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августа

Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР США задержали в начале августа четырех граждан РФ, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве, сообщает Генконсульство России в Нью-Йорке.

"В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере представительства.

В нем отмечается, что один из задержанных "был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем".

"Держим ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении. Других деталей в нем не сообщается.

Между тем пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Топольский сообщил "Интерфаксу", что Генконсульство РФ в Нью-Йорке направило запрос в ФБР с просьбой предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам.

Топольский уточнил, что сотрудники Генконсульства РФ в Нью-Йорке могут посетить только тех россиян, которые находятся в их консульском округе. "То есть (доступ - ИФ) к тем, кто находится в Нью-Йорке, чтобы мы смогли их посетить, ознакомиться с условиями их содержания в следственном изоляторе, узнать об их состоянии, самочувствии, пообщаться с их адвокатами", - пояснил пресс-секретарь.

Он сообщил, что на данный момент один россиянин находится в Нью-Йорке, двое - в Лос-Анджелесе, местоположение четвертого уточняется, так как "официально нигде нет информации, где именно он находится". "Задержания производились по запросу нью-йоркского отдела ФБР, то есть какая-то вероятность, что их всех передадут в Нью-Йорк. Тогда они будут в нашей зоне ответственности", - отметил Топольский.

По его словам, российское диппредставительство "пока ответа (на запрос - ИФ) не получило". "Продолжим попытки связываться", - подчеркнул Топольский.

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Теги: США, ФБР
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