Крупный арсенал времен войны уничтожен в Тульской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Службы МЧС Тульской области обезвредили около 140 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Арсенал был обнаружен поисковыми отрядами в деревне Нижние Ростоки Арсеневского района.
"Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы обезврежено 136 минометных мин калибром 50 мм, одна минометная мина калибром 82 мм, две гранаты "Ф-1" времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
На территории Тульской области в октябре-декабре 1941 года шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками