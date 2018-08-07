Сахалинские экологи обратились в суд для защиты косаток от отлова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд принял иск экологов в защиту косаток, сообщается во вторник на сайте общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

"Во вторник истцы получили определение Южно-Сахалинского городского суда о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству", - говорится в сообщении.

В суд с иском обратились две общественные организации - "Экологическая вахта Сахалина" и Клуб "Бумеранг", а также представитель инициативной группы "Друзья океана". Они оспаривают положительное заключение государственной экологической экспертизы на документацию по изменению общего допустимого улова (ОДУ), которой разрешен вылов 13 косаток в Охотском море в 2018 году.

В срок до 24 августа ответчик - департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу - обязан представить в суд возражения на иск с приложением доказательств. После этого суд назначит дату заседания.

"Обращение в суд стало логическим продолжением масштабной общественной кампании в защиту косаток. Так, 30 апреля в Южно-Сахалинске инициативная группа "Друзья океана" провела пикет против отлова морских млекопитающих", - сказано в сообщении.

На сайте интернет-петиций change.org сахалинские природоохранные активисты создали петицию "Остановить выдачу квот на отлов косаток и белух!", количество людей, подписавших ее, приближается к 22 тысячам.

По данным "Экологической вахты Сахалина", независимые ученые - эксперты по морским млекопитающим - на общественных слушаниях 3 мая во Владивостоке раскритиковали предлагаемые ОДУ на морских млекопитающих.

"Однако руководство Росрыболовства не посчитало нужным учесть мнение независимых академических экспертов и общественности. Материалы ОДУ на отлов косаток в некомплектном составе (без полных материалов общественных обсуждений) были направлены в департамент Росприроднадзора на государственную экологическую экспертизу. Экспертная комиссия провела экспертизу всего за шесть дней вместо установленного департаментом срока - одного месяца. Жалобы "Эковахты" в Генеральную прокуратуру РФ о нарушении прав граждан указанными действиями не получили адекватной реакции, в связи с чем общественники обратились в суд", - говорится в сообщении.

В настоящее время группа "Друзей океана" находится в месте отлова косаток и ведет общественный контроль за действиями коммерческих компаний, охотящихся за этими морскими животными для их последующей продажи, в том числе за рубеж.