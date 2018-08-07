Ангела с колонны на Дворцовой площади Петербурга помоют детским мылом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ангела, венчающего Александровскую колонну на Дворцовой площади Петербурга, помоют впервые с 2001 года, для этого будет использоваться детское мыло.

"Реставрационная очистка Ангела производилась примерно раз в 50 лет, это всегда было приурочено к юбилею города: В 1862, 1912, 1963 и в 2001-2003 годах. Вся возможная очистка, промывка, полировка памятник производилась реставраторами с лесов. Мытьё ангела без реставрации - такое произойдет впервые сегодня", - сообщил "Интерфаксу" во вторник заведующих отделом "Арсенал" Государственного Эрмитажа, хранитель Александровской колонны Дмитрий Любин.

Он отметил, что для проведения работ привлечена техника МЧС (выдвижные лестницы пожарных машин), промывку проведут специалисты Музея городской скульптуры.

Как уточнил журналистам вице-губернатор Константин Серов, в последний раз Ангела мыли при реставрации в 2001 году.

"Шампунь, мыло и кисточки для мытья готовы. Ангелы, как и дети, любят хороший уход, поэтому используется детское мыло. Надеюсь, ангелу понравится", - сказал он.

После Серов поднялся с помощью спецтехники МЧС к скульптуре Ангела и дал старт промывке памятника.

На работы специалистам отведен один день: памятник будет промыт, обследован и покрыт воском.

Александровская колонна воздвигнута в 1834 году в память об императоре Александре I и победе русских войск над Наполеоном. Автор проекта памятника - Огюст Монферран, автор фигуры Ангела - Борис Орловский. Общая высота памятника - 47,5 метров, высота Ангела - 4,26 метра, высота креста - 6,4 метра.