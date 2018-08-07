Губернатор Иркутской области получил приглашение на юбилей КНДР

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Хабаровской канцелярии, заместитель генконсула КНДР во Владивостоке Ким Чжэ Чжон передал приглашение на празднование 70-летия Северной Кореи губернатору Иркутской области Сергею Левченко, сообщила во вторник пресс-служба иркутского правительства.

Глава региона встретился с северокорейским дипломатом для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия, говорится в сообщении.

"На встрече речь также шла о предстоящем праздновании 70-й годовщины основания северокорейского государства, которая будет отмечаться в сентябре этого года. Сейчас в КНДР идет полномасштабная подготовка к празднику. Заместитель генконсула передал Левченко официальное приглашение принять участие в юбилейном мероприятии", - сообщается в пресс-релизе.

Через месяц после торжеств, в октябре текущего года, КНДР и Россия будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, пока неизвестно, поедет ли Левченко на юбилей КНДР. "График губернатора на сентябрь только формируется. Известно, что он примет участие в Дальневосточном экономическом форуме. Поездки в Северную Корею пока в графике нет", - сказала начальник пресс-службы Ирина Алашкевич.

Как сообщалось, Левченко стал губернатором Иркутской области осенью 2015 года, когда, баллотируясь от КПРФ, обошел действующего главу региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала "Единая Россия". Он также занимает пост первого секретаря обкома КПРФ.