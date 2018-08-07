Устроивший пьяный дебош чиновник отстранен от выборов в якутский парламент

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Устроивший дебош заместитель генерального директора ГУП ЖКХ Якутии Юрий Садовников исключен из списка кандидатов в народные депутаты Якутии, сообщили в якутском отделении "Единой России". Соответствующее решение было принято во вторник на внеочередном заседании партии.

"Члены политсовета поддержали решение об исключении Садовникова из списка кандидатов в Колымо-Индигирской региональной группе N34 за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам", - приводятся в сообщении слова секретаря ЯРО "Единой России" Сахамина Афанасьева.

Отмечается, что Садовников не является членом "Единой России", а шел на выборы как сторонник партии.

Как сообщалось ранее, 5 августа в гостиничном номере пилотов авиакомпании "Полярные авиалинии" в Усть-Нере Оймяконского района Садовников устроил скандал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На распространенном в соцсетях видео мужчина в трусах ведет себя агрессивно и нападает на собеседника, размахивая руками.

Врио главы Якутии Айсен Николаев поручил начать служебную проверку по этому инциденту и принять меры в отношении провинившегося чиновника.