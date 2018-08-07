В Татарстане задержан фермер по подозрению в убийстве приемной 9-летней дочери

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства убийства 9-летней девочки, проживавшей в приемной семье, выясняют следователи в Татарстане, задержан опекун ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

По информации следствия, инцидент произошел в деревне Горка Алексеевского района Татарстана. За несколько дней до гибели ребенка приемный отец - 39-летний Роман Григорьев избил ее. За медицинской помощью семья не обратилась, пытались лечить ее самостоятельно. 4 августа девочка скончалась. На ее теле было обнаружено множество травм и ожогов.

"Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства получения ребенком термических ожогов устанавливаются", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что девочка проживала в приемной многодетной семье с 2015 года, где помимо нее воспитывались еще пять детей в возрасте от 7 до 18 лет, трое из которых находились под опекой и являлись родными братьями и сестрами погибшей.

"Следствие располагает информацией о том, что дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве "Григорьев", возглавляемом обвиняемым", - говорится также в информации.

Дети из указанной семьи изъяты и помещены в социальный приют.

В настоящее время по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Также следствием будет дана правовая оценка действиям матери в части применения насилия к детям.

Кроме того, заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных социальных работников, которые не контролировали должным образом условия проживания ребенка в приемной семье.