Возобновлено производство по иску ЦБ о ликвидации краснодарского банка "Новопокровский"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края возобновил производство по иску ЦБ РФ о принудительной ликвидации банка "Новопокровский" (Краснодар), сообщается в материалах суда.

Производство возобновлено 30 июля, судебное разбирательство состоится 4 сентября.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края в январе текущего года приостановил производство о принудительной ликвидации банка "Новопокровский" до принятия решения о его банкротстве в связи с подачей соответствующего иска в Арбитражный суд Краснодарского края Центробанком РФ.

В марте текущего года Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЦБ РФ в удовлетворении заявления о признании несостоятельным банка "Новопокровский". Решение было мотивировано отсутствием основания полагать, что на дату отзыва лицензии у должника имелись признаки неплатежеспособности.

Не согласившись с решением суда, ЦБ РФ подал жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, который в июне отменил решение Арбитражного суда и открыл в отношении банка конкурсное производство сроком на 1 год.

Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Новопокровский" 4 декабря 2017 года.

"Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорилось в сообщении регулятора. Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения.

"Новопокровский" - участник системы страхования вкладов.

Банк "Новопокровский" по итогам трех кварталов 2017 года занимал 199-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 129-е место (7,721 млрд рублей).