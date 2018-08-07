В Хакасии беременная женщина скончалась через час после приезда скорой помощи

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Республике Хакасия возбудили уголовное дело после гибели местной жительницы, которой медики скорой помощи поставили диагноз остеохондроза вместо сердечной недостаточности, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, 2 августа женщина, находившиеся в состоянии беременности, пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки. Ее супруг вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, которые поставили диагноз "грудной остеохондроз с корешковым синдромом", рекомендовали обратиться к терапевту. Госпитализация пациентки не производилась, осмотра не проводилось, несмотря на ее состояние и опасные синдромы заболевания, вопреки риску прерывания беременности", - говорится в сообщении.

Медики оставили женщину дома, а через час она скончалась у себя в квартире. Предварительной причиной ее смерти названа острая сердечная недостаточность.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".