Мужчина ранил двух человек из травматики на пляже в Ростовской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате стрельбы на одном из пляжей в Ростовской области, один из них госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Поступило сообщение, что в ходе конфликта двое граждан получили ранения из травматического оружия. Один из них был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает, полицейские ищут подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ инцидент произошел на пляже реки Кагальник в селе Самарское Азовского района.