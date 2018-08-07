Суд взыскал с челябинской больницы 230 тыс. рублей за ошибочный диагноз ребенку

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Районная больница села Кунашак в Челябинской области по решению суда должна выплатить 230 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда четырехлетней девочке, которой врачи поставили неверный диагноз, сообщает региональная прокуратура.

"В 2017 году родители с девочкой обращались за медицинской помощью в ГБУЗ "Районная больница с. Кунашак" с жалобами на рвоту, боли в животе, повышенную температуру. В ходе осмотров медицинскими работниками девочке были поставлены неверные диагнозы, в результате чего имеющееся у несовершеннолетней заболевание - аппендицит - обострилось, началось гнойное воспаление и развился острый аппендицит с генерализованным перитонитом", - говорится в сообщении.

Это потребовало проведения нескольких операций для устранения гнойного процесса в брюшной полости и интенсивной терапии. После проведенных оперативных вмешательств девочка 10 дней находилась в искусственной коме.

Таким образом, отмечают в надзорном ведомстве, при оказании врачами медицинской помощи имела место поздняя диагностика заболевания, обусловленная двумя причинами: недооценка тяжести состояния ребенка в период амбулаторного наблюдения и отсутствие динамического врачебного наблюдения за ним.

Прокурор района направил иск о взыскании с больницы в интересах девочки компенсации морального вреда, суд иск удовлетворил.