"Автотор" начал выпуск обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" приступила к производству обновленной модели кроссовера Hyundai Tucson, сообщила пресс-служба предприятия.

Обновленный автомобиль выпускается в шести комплектациях с тремя типами двигателей и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Все модификации имеют полный привод.

Изменения, в частности, коснулись экстерьера автомобиля - Tucson получил новую решетку радиатора, бампер и головные фары.

Кроссовер Hyundai Tucson третьего поколения начал производиться на заводе с сентября 2016 года. Ранее модель Tucson в России не выпускалась. В течение двух лет "Автотор" произвел более 30 тыс. автомобилей Hyundai Tucson.

Совместный проект "Автотора" и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году.

В марте 2016 года подписано соглашение о стратегическом партнерстве и развитии совместного инвестиционного проекта между "Автотором" и Hyundai Motor Company. В том же году на калининградском предприятии стартовало производство автомобилей премиального бренда Genesis.

В настоящее время "Автотор" выпускает четыре модели легковых автомобилей Hyundai - Elantra, Santa Fe, Sonata и Tucson. Всего с момента начала реализации проекта завод произвел более 98 тыс. легковых автомобилей Hyundai.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW. В 2017 году группа увеличила производство автомобилей на 53,2% по сравнению с 2016 годом, до 144,561 тыс. машин.