Орловская епархия запретила в служении монаха, изувечившего собаку

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Начальник скита в Орловской области, который, по свидетельству местной жительницы, изувечил собаку на глазах ее сына-подростка, запрещён в служении, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской епархии.

"Не давая правовой и канонической оценки действиям конкретного клирика до завершения гражданского и церковного расследований, отмечаем, что в случае подтверждения указанных фактов он будет подвергнут всем предусмотренным церковным правом прещениям; вопрос об избрании меры пресечения, в соответствии с гражданским законодательством, находится целиком в ведении правоохранительных органов РФ", - сказано в заявлении епархии.



Ранее в редакцию "Орловских новостей" обратилась Елена Харитонова, которая заявила, что над ее собакой издевался иеродиакон Филарет (Павлов) - начальник скита Рождества Богородицы в селе Сторожевое Мценского района. Свидетелем расправы стал сын женщины, который бросился спасать пса.



Инцидент произошел 18 июля. В ветклинике собаке диагностировали множественные ножевые ранения головы и тела, кровоизлияния лобной и лицевой кости, повреждение челюсти и теменной кости, затылка, трехглавой мышцы плеча и прочие повреждения. Ветеринарам пришлось удалять животному глаз, но спасти собаку удалось.



Готовятся материалы для проведения заседания церковного суда Орловской епархии по данному делу.

Заявления об инциденте направлены в органы полиции и прокуратуры, которые дадут правовую оценку действиям бывшего настоятеля скита.