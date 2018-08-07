В Думу внесли законопроект о запрете продаж жевательного и нюхательного табака

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму поступил законопроект, предлагающий запретить продажу жевательного и нюхательного табака; за нарушение запрета предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей.

Авторы инициативы, представляющие заксобрание Ростовской области, в пояснительной записке ссылаются на уже установленную и ныне применяющуюся административную ответственность за оптовую и розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса).

Вместе с тем, считают они, все большее распространение среди потребителей табачных изделий получают табак жевательный и табак нюхательный, запрет на продажу которых в законодательстве РФ отсутствует.

В документе приводятся данные министерства здравоохранения РФ, согласно которым "развитие никотиновой зависимости от потребления жевательного или нюхательного табака происходит гораздо быстрее, чем от курения сигарет и папирос".

Кроме того, "необходимо принимать во внимание, что недобросовестные производители зачастую указывают на упаковках снюса, что данное табачное изделие является жевательным табаком", говорится в пояснительной записке.

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести изменение в статью 14.53 КоАП, установив административную ответственность за оптовую или розничную продажу табака жевательного и табака нюхательного.

Ответственность предлагается установить такую же, какая существует в настоящее время за снюс - наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Одновременно внесены поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", устанавливающие запрет на оптовую и розничную торговлю жевательным и нюхательным табаком.