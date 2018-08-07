Авария на водопроводе в Рязани оставила без холодной воды дома на 16 улицах

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Рязани из-за аварии на водопроводе прекращена подача воды в многоквартирные и частные дома, расположенные на 16 улицах, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

Без водоснабжения остались жильцы более чем в 60 многоквартирных домах, а также в домах частного сектора на трех улицах. Кроме того, прекращено холодное водоснабжение роддома №2, детских садов №№ 88, 80, 99, 85 и школы №33.

"В настоящее время бригады МП "Водоканал города Рязани" проводят на месте происшествия аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ликвидировать аварию планируется к 21 часу.