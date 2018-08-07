В России

Тверской губернатор пообещал восстановить обрушившийся год назад Речной вокзал

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Здание Речного вокзала в Твери, частично обрушившееся в августе 2017 года, будет восстановлено в полном объеме, заявил во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы подтверждаем наши намерения восстановить этот памятник в полном объеме", - цитирует его слова пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе также пояснили, что сейчас идет поиск инвесторов для проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ. Ведется подготовка к обследованию боковых частей здания для археологических и гидрологических исследований. Отмечается, что с начала года проводился анализ проектной документации, проводились консультации с реставраторами, археологами и геодезистами.

Из резервного фонда правительства Тверской области на противоаварийные работы в здании было выделено 2,3 млн рублей.

"С августа по октябрь 2017 года компанией "Равелин" были выполнены первоочередные противоаварийные работы в центральной части здания. Одновременно началась подготовка к восстановлению Речного вокзала. Параллельно с противоаварийными работами, в августе-октябре 2017 года, тем же подрядчиком с привлечением специалистов из Санкт-Петербурга проведено обследование (фотограммометрия) центральной части здания. Сканирование всех параметров и ценных архитектурных элементов позволило сделать точные обмерные чертежи, чтобы воссоздать памятник архитектуры в соответствии с оригиналом", - пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что подрядчик для проведения дополнительных археологических и геологических исследований будет определен по конкурсу.

Речной вокзал в Твери, построенный в 1930-х годах, частично разрушился в ночь на 8 августа 2017 года. Обрушилась часть перекрытий и южной стены второго этажа ротонды. Общая площадь разрушения составила 400 кв.м.

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Теги: Тверская область, Игорь Руденя
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