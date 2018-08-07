Четверых азербайджанцев задержали в США за крупное мошенничество

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы США проинформировали посольство Азербайджана в Вашингтоне о задержании ФБР четверых граждан республики, обвиняемых в крупном мошенничестве при продаже автомобилей, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, консульская служба посольства Азербайджана "находится в контакте с правоохранительными органами США для установления прямой связи с задержанными".

В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек из нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.