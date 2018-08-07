В Чечне пожизненно осужденному боевику добавили еще 20 лет колонии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни во вторник признал Юсуфа Крымшамхалова, уже отбывающего пожизненное заключение за участие в терактах, виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Крымшамхалов осужден по части 2 статьи 209 и статьи 317 УК РФ (бандитизм; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима.

"В ходе следственных действий Крымшамхалов полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, краевым управлением ФСБ в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирован дополнительный эпизод преступной деятельности Крымшамхалова.

"Доказана его причастность к вооруженному нападению на военнослужащих федеральных сил в районе ст. Червленной Шелковского района Чеченской Республики в 1999 году", - сказано в пресс-релизе.

Установлено, что Крымшамхалов добровольно вступил в бандформирование, действовавшее на территории Чечни.

"После получения в лагере подготовки боевиков навыков владения огнестрельным оружием, изучив минно-взрывное дело и пройдя идеологическую обработку, он принял участие в боестолкновениях с вооруженными силами России на территории Чечни", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Крымшамхалов участвовал в террористических акциях в сентябре 1999 года в Москве и Волгодонске, используя для приготовления взрывчатки селитру и алюминиевую пудру, которые передавались из Ставропольского края в Москву.

Крымшамхалов скрывался в Грузии. В 2002 году он был экстрадирован в Россию. Приговором Московского городского суда от 12 января 2009 года он был признан виновным в совершении преступлений террористической направленности и приговорен к пожизненному заключению.