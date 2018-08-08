Постпред РФ при СНГ вскоре покинет свой пост

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Российской Федерации при Содружестве независимых государств (СНГ) Андрей Шведов заявил, что в ближайшее время покинет свой пост, а его место может занять заместитель директора первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел (МИД) РФ Андрей Грозов, сообщает в среду газета "Известия".

"Я провел прощальные мероприятия в исполкоме организации и с постпредами других стран при СНГ. Последний месяц, как говорят, нахожусь на низком старте. (...) Моим преемником в организации, скорее всего, станет заместитель директора первого департамента стран СНГ МИД России Андрей Грозов", - сказал Шведов в беседе с изданием.

"Сейчас все ожидают указа президента России. Думаю, в ближайшее время новый постпред приступит к работе. Уже в сентябре пройдут серьезные мероприятия, начнется практическая работа, в частности саммит СНГ в Душанбе", - добавил он.

При этом Шведов выразил надежду, что в дальнейшем продолжит работу при МИД РФ и будет заниматься вопросами, связанными с пространством СНГ, сообщают "Известия".