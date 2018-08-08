На Алтае эвакуировали двоих сорвавшихся с горы туристов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Республике Алтай успешно завершилась операция по спасению туристов, которые сорвались при спуске с вершины Северо-Чуйского хребта, сообщает в среду пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"В ночь на 7 августа поступила информация о том, что при спуске с вершины "Ак-Тру", это одна из вершин Северо-Чуйского хребта, произошел срыв двойки туристов, в результате чего оба получили травмы, самостоятельно передвигаться не могут. Один мужчина - из Новосибирска, другой - из Новокузнецка. Спасатели подготовили пострадавших к посадке на вертолет МЧС, который отправился за ними из Красноярского авиационно-спасательного центра сегодня утром", - говорится в сообщении.

Вертолет забрал пострадавших и доставил их в больницу Горно-Алтайска.

Также в среду спасен и турист из Ижевска, который травмировал ногу при восхождении на гору Белуха на высоте 3 тыс. 600 метров. Он был в составе группы из 10 человек, и ему на месте оказали первую помощь участники группы. Эвакуация его вертолетом также прошла успешно. Он доставлен в больницу Горно-Алтайска.

"Все пострадавшие застрахованы на случай применения авиационной эвакуации, и все расходы, а это около 2 млн рублей, будут возмещены государству", - подчеркивается в пресс-релизе.