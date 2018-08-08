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Апелляция оставила в силе приговор экс-главе Геофизической службы СО РАН за растрату

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный в конце января Советским районным судом Новосибирска бывшему директору Геофизической службы (ГС) Сибирского отделения РАН Виктору Селезневу, сообщается в материалах суда.

"Приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Уголовное дело в отношении Селезнева и его сына Антона Селезнева Советский районный суд Новосибирска рассматривал в течение нескольких лет разными составами судей.

В итоге суд приговорил отца и сына Селезневых к трем годам лишения свободы условно каждого.

Виктор Селезнев был признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), его сын Антон Селезнев - в пособничестве при совершении растраты, а также в незаконном обороте оружия (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160, часть 1 статьи 222 УК РФ).

Суд установил, что АО "РусГидро" и Геофизической службой СО РАН был заключен договор подряда, согласно которому служба обязуется на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по оснащению гидротехнических сооружений системой сейсмомониторинга.

Далее Селезнев заключил госконтракт с ООО "Геофизическая служба", учредителем которого являлся его сын, хотя эта компания не обладала необходимым материальным обеспечением и специалистами для выполнения работ по объекту.

В 2012 году был подписан акт приемки выполненных работ и перечислены денежные средства. В действительности работы по оснащению гидротехнических сооружений системой сейсмомониторинга выполнены подчиненными В.Селезневу сотрудниками Геофизической службы СО РАН, но при этом почти 1,3 млн рублей были перечислены на счет ООО "Геофизическая служба", которой эти работы не выполнялись.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Также суд удовлетворил иск Федерального агентства научных организаций, взыскав с осужденных солидарно почти 1,3 млн рублей в счет возмещения ущерба.

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Теги: Новосибирск, Виктор Селезнев
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