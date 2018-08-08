В Ивановской области ребенка засыпало в песчаном карьере

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Песчаный пласт обвалился в карьере на берегу Волги в городе Юрьевец Ивановской области, засыпав игравших там детей, один мальчик погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, четверо мальчиков играли на берегу Волги в карьере бывшего деревообрабатывающего комбината. Когда произошел обвал песчаной смеси, трое детей смогли выбраться, а их 12-летний товарищ погиб. Тело ребенка удалось обнаружить только в результате поисково-спасательной операции.

Уголовное дело по факту смерти подростка возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи выясняют обстоятельства обрушения карьера и гибели ребенка, устанавливают владельцев территории, на которой располагается песчаный карьер.